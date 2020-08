Landkreis Ludwigslust Parchim: Neun neue Corona-Fälle am Freitag

Parchim

Nach einer muslimischen Trauerfeier am vergangenen Wochenende in Parchim ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Teilnehmer und Kontaktpersonen auf elf gestiegen. Am Freitag wurden acht positive Testergebnisse bekannt, wie der Landkreis Ludwigslust-Parchim nach Tests bei 300 Personen mitteilte.

Ein neunter Fall am Freitag betreffe eine Lehrerin des Goethe-Gymnasiums in Ludwigslust. Die Schule wurde daraufhin bis einschließlich Mittwoch kommender Woche geschlossen. Von allen 55 Lehrern des Gymnasiums seien noch am Freitag Corona-Tests genommen worden. Die Ergebnisse sollen am Samstag vorliegen.

