Lauterbach zu Corona-Fällen auf Schweriner Palliativstation: „Absolut unentschuldbar“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich in den sozialen Medien zum Corona-Ausbruch auf der Palliativstation in Schwerin geäußert. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich dort fast alle Patienten infiziert haben. Womöglich hat eine ungeimpfte Mitarbeiterin es eingeschleppt, so die Vermutung.