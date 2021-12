Leezen: Brennender Weihnachtsbaum – Rentnerehepaar verletzt

Leezen

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am späten Dienstagnachmittag ein Rentnerehepaar verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei kurz vor 17 Uhr im Wohnzimmer des Hauses ein Weihnachtsbaum plötzlich in Brand geraten. Eine brennende Wachskerze am Baum soll demnach das Feuer ausgelöst haben.

Dabei erlitt eine 86-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie musste anschließend mit Brandverletzungen zweiten Grades sowie einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Rentner konnte Weihnachtsbaum weitgehend löschen

Ihr gleichaltriger Ehemann erlitt leichte Brandverletzungen sowie eine leichte Rauchgasvergiftung. Er hatte den brennenden Weihnachtsbaum bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch weitgehend löschen können. Der Mann wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Im Wohnzimmer kam es zu Beschädigungen des Mobiliars sowie zu starken Verrußungen. Auch die übrigen Räume wurden durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, sodass das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

