Leiche in ausgebranntem Auto in Pinnow gefunden

Pinnow

In einem Waldstück bei Pinnow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Leiche in einem ausgebrannten Auto entdeckt worden. Das Geschlecht und die Identität der Leiche seien noch unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Hintergründe unklar

Der Leichnam solle nun durch die Rechtsmedizin obduziert werden. Es habe zunächst keine Anzeichen auf eine Straftat gegeben. Warum das Auto brannte, war zunächst ebenfalls unklar.

Von RND/dpa