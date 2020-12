Leichenfund nach Laubenbrand bei Schwerin: Identität und Brandursache noch unklar

Schwerin

Der Brand eines Gartenhauses in Schwerin, bei dem vor mehreren Tagen eine Leiche gefunden wurde, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, konnten bisher weder die Identität des Toten noch die genaue Brandursache geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Todesermittlungsverfahren an.

Feuerwehr findet Leiche in Laube

Das Feuer war in der Nacht zum 17. Dezember gegen Mitternacht bemerkt worden. Ein Zeuge habe die Feuerwehr alarmiert. Als die Kameraden der Feuerwehr anrückten, stand die Laube in einer Gartenanlage im Stadtteil Lewenberg bereits in Flammen und brannte nieder. Erst nach dem Löschen wurden die sterblichen Überreste eines unbekannten Toten gefunden.

Anzeige

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Gutachter habe den Brandort untersucht, sich bisher aber nicht genauer festgelegt, ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung oder um eine technische Brandursache handeln könnte, hieß es von der Polizei. Die rechtsmedizinische Untersuchung stehe noch aus. Die Laube gehörte einem Besitzer aus Schwerin.

Von RND/dpa