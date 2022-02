Links: In Wieschendorf (Kreis Nordwestmecklenburg) droht ein Haus einzustürzen. Mitte: Sharina (10) aus Frankfurt zeigt die aktuelle Sturmfrisur in Kühlungsborn. Rechts: In Reinstorf konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig stoppten und prallte in einen umgestürzten Baum. Quelle: Feuerwehr Dassow, Frank Söllner, Feuerwehr Neukloster