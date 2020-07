Boizenburg

Nach dem Diebstahl eines Lkw–Sattelaufliegers in Boizenburg ( Ludwigslust-Parchim) bittet die Polizei jetzt um Hinweise. Die Beamten vermuten, dass der Anhänger am Abend des 18. Juli in der Gülzer Straße gestohlen wurde. Die Unbekannten koppelten den Anhänger vermutlich an eine mitgebrachte Zugmaschine und flüchteten.

In dem Anhänger befand sich ein weißlackierter Kühlauflieger im Wert von 30 000 Euro. Der Verlust des Anhängers wurde erst am 23. Juli bemerkt und angezeigt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schweren Fall. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl haben, können sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 0388476060 melden.

Von OZ