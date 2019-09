Plate/Stolpe

Beim Brand eines Lkw ist am Samstagabend auf dem Parkplatz " Plater Berg" an der A14 bei Plate ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein 35-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer in der Fahrerkabine aus, in der der 35 Jahre alte Fahrer zu diesem Zeitpunkt schlief. Der Mann bemerkte den Brand und sprang aus dem Laster.

Mit einem Feuerlöscher gelang es ihm, den Brand weitgehend zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr löschte beim Eintreffen die letzten Glutnester ab.

Fahrzeug sichergestellt

Der 35-jährige Fahrer erlitt Brandverletzungen an beiden Händen und eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

