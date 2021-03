Kummer

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 5 in Kummer (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstag eine Frau verletzt worden. Zudem entstand ein erheblicher Schaden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge stieß am Dienstagmorgen das Auto einer Frau an einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer des anderen Wagens die Vorfahrt missachtet haben. Die 60-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb bei diesem Unfall unverletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25 000 Euro. Die Bundesstraße 5 wurde für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Von OZ