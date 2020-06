Ludwigslust: Mann attackiert Polizisten nach Drogenfund

Ludwigslust

Bei einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung hat ein 25-Jähriger am Wochenende in Ludwigslust die Beamten attackiert. Erst nach einem Handgemenge gelang es, dem Mann Handschellen anzulegen, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte.

Die Polizei sei ursprünglich wegen ruhestörenden Lärms gerufen worden, habe dann aber in der Wohnung des 25-Jährigen eine kleine Menge Drogen gefunden. Beim Versuch, das Rauschgift sicherzustellen, habe der junge Mann die Beamten angegriffen. Dabei soll der Angetrunkene auch versucht haben, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen.

25-Jähriger bereits polizeibekannt

Gegen den Mann wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Wegen ähnlicher Fälle sei der 25-Jährige bereits polizeibekannt, hieß es.

Von dpa