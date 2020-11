Ludwigslust

In den letzten sechs Tagen sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim insgesamt zehn Gartenaufbrüche gemeldet worden, wie die Polizei mitteilt. Betroffen waren Kleingartenanlagen in Hagenow, Boizenburg und Dömitz. Landkreisweit registrierte die Polizei bis Ende Oktober diesen Jahres insgesamt 143 Einbrüche in Gärten.

Die Täter waren meist auf der Suche nach Wertgegenständen, teuren Werkzeugen beziehungsweise Gartengeräten. Zudem hinterließen sie bei ihren Diebestouren meist Sachschäden, die nicht selten den Wert des Diebesgutes überstiegen.

Anzeige

Polizei-Tipps für den Einbruchsschutz

Die Polizei rät deshalb Vorkehrungen zu treffen, um sich vor Einbrechern zu schützen. Beliebte Einstiegspunkte sind nach wie vor Fenster, Türen und Dachluken, weshalb diese besonders gut gesichert werden müssen. Außerdem sollten keine Gegenstände von Wert, wie Fernseher oder teures Werkzeug, in Garten- oder Gerätehäusern gelagert werden.

Satellitenantennen demontieren, Werkzeuge und Geräte kennzeichnen und ihre Seriennummer notieren, mögliche Steighilfen, wie Kisten, Leitern und Mülltonnen, wegschließen und keine Zweitschlüssel unter Blumenkästen oder Fußmatten deponieren, gibt die Polizei als weitere Tipps. Auch in den Wintermonaten sollten Kleingärtner ihren Garten regelmäßig kontrollieren.

Allerdings warnt die Polizei davor, selbst den mutmaßlichen Täter auf frischer Tat ertappen zu wollen. Im Falle eines Einbruchs sei immer umgehend die 110 zu wählen und der Tatort nicht zu betreten, um keine Spuren zu verwischen.

Lesen Sie auch

Von OZ