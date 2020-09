Picher

Seit Sonntagfrüh wird der 80-Jährige Eberhard Wulff aus Picher vermisst. Wie die Polizei mittelt, wurde der Senior zuletzt am Sonnabend um 22 Uhr in der Nähe seiner Wohnung in der Alt-Krenzliner-Straße gesehen. Wo er sich aktuell befinden könnte, ist unklar.

Wulff ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Ein Polizeihubschrauber und Suchhunde konnten den Vermissten bislang nicht aufspüren.

Vermisster trägt Jagdbekleidung

Der 80-Jährige ist 1,65 Meter groß und zwischen 70 und 75 Kilogramm schwer. Er hat eine „normal gebaute“ Statur und kurzes, lichtes graues Haar. Er trägt eine Jagdbekleidung – sprich eine grüne Jacke, grüne Hose sowie Gummistiefel.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei in Hagenow unter Telefonnummer 0388-6310 entgegen.

