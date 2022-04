Ludwigslust-Parchim: Autofahrer nach Unfall gestorben

Golchen

Ein Autofahrer ist am Freitagvormittag nach einem Zusammenstoß mit einem Tanklaster in Golchen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) offenbar nicht an den Unfallverletzungen, sondern vermutlich aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems verstorben. Darüber informierte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 66-jährige Mann mit seinem Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den haltenden Lkw geprallt. Dabei handelt es sich um einen mit Heizöl beladenen Tanklaster, dessen Fahrer einen Kunden belieferte. Der Mann wurde anschließend durch Rettungskräfte reanimiert, starb jedoch kurz darauf noch an der Unfallstelle.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ