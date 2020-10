Wittenburg/ Wöbbelin

Betrunken hinters Steuer und dann in einen Unfall verwickelt. Zu solchen Fällen wurde die Polizei in Wittenburg und auf der A 24 bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am 24. Oktober gleich mehrfach gerufen.

Am frühen Samstagmorgen prallte ein Pkw in Wittenburg gegen einen Straßenwegweiser, wobei Sachschaden entstand. Die 41-jährige mutmaßliche Unfallfahrerin flüchtete anschließend mit dem Fahrzeug. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei die Frau wenig später ausfindig machen. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,51 Promille festgestellt.

35-Jähriger fährt in den Straßengraben

Auf der A 24 bei Wöbbelin kam Samstagabend ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei entstand am Fahrzeug sowie an einem Leitpfosten Sachschaden. Zeugen riefen die Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab einen Wert von 2,17 Promille. Zudem war der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In beiden Fällen wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Den mutmaßlichen Unfallverursachern wurde jeweils eine Blutprobe abgenommen.

