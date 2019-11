Ludwigslust-Parchim

Die Polizei hat allein am Sonntag vier alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zwei der Autofahrer hatten nach Angaben der Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim Unfälle gebaut.

Ein 52-jähriger Autofahrer mit 1,53 Promille war auf der B 192 in Goldberg in den Gegenverkehr gefahren. Dort prallte sein Auto am Sonntagabend gegen das einer jungen Mutter mit ihrem kleinen Kind. Die 25-Jährige und ihr einjähriges Baby wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer kam erst nach weiteren 250 Metern wegen eines technischen Fehlers zum Stehen. Die Polizei hat den Führerschein beschlagnahmt und ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der geschätzte Schaden beträgt 15 000 Euro.

19-Jähriger fährt gegen einen Baum

Auch auf der Kreisstraße kam es wegen Alkohol am Steuer zu einem Unfall. Zwischen Sukow und Göhren ist am Sonntagmorgen ein 19-Jähriger von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann hatte einen Alkoholwert von 0,77 Promille und wurde leicht verletzt. Er befindet sich noch in der Probezeit. Der Gesamtschaden beträgt 10 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei hat zwei weitere betrunkene Autofahrer festgestellt. Ein 54-Jähriger wurde nach einem Beinahezusammenstoß an der BAB 14 bei Cambs zu Hause von der Polizei aufgefunden. Er hatte einen Alkoholwert von 2,09 Promille. Bei Hasenhäge wurde ein 35-jähriger Autofahrer mit 1,98 Promille von der Polizei angehalten. Der Mann fuhr Schlangenlinien. Beide Fahrer wurden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von OZ