Ludwigslust-Parchim: Motorradfahrer stürzt in Kurve und wird schwer verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag auf der B 195 bei Teldau (Ludwigslust-Parchim) bei einem Sturz schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Kradfahrer in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Boizenburg nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß seitlich gegen eine Leitplanke.

Daraufhin stürzte der Mann von seinem Krad und rutschte in einen Straßengraben. Der verunglückte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Überhöhte Geschwindigkeit wird als Unfallursache nicht ausgeschlossen. Die Bundesstraße 195 war für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

