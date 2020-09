Betrüger am Werk - Polizei in Ludwigslust-Parchim warnt vor Enkeltrickbetrug am Telefon

Allein am Freitagvormittag gingen sechs Hinweise bei der Polizei im Kreis Ludwigslust-Parchim ein. Die Anrufer gaben sich als Enkel in Not aus und wollten Geld von den älteren Menschen haben – bis zu 20 000 Euro.