Fünf alkoholisierte Fahrer sind der Polizei im Kreis Ludwigslust-Parchim am Wochenende ins Netz gegangen. Dabei hatte der Fahrer eines Elektrorollers wohl am meisten getrunken – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. In allen wird jetzt strafrechtlich ermittelt.

Am Samstagnachmittag meldeten mehrere besorgte Autofahrer einen Lkw, der durch seine unsichere Fahrt auf der Autobahn 24 bei Hagenow auffiel. Das Fahrzeug wurde an der B 191 bei Neustadt-Glewe gestoppt. Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille auf.

Sonntagabend hielt die Polizei in Lübtheen den Fahrer eines Elektrorollers an, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,21 Promille festgestellt wurde.

19-Jähriger ist noch in seiner Probezeit

Weil er zu schnell unterwegs war, geriet am Samstagmorgen ein Autofahrer in Ludwigslust ins Visier der Polizei. Bei einer Kontrolle wurde einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille festgestellt. Der 19-Jährige hat seinen Führerschein noch nicht lang, befindet sich noch in der Probezeit.

Vor der Polizei fliehen, wollte ein Mann in Hagenow. Doch die Beamten ließen nicht locker und kontrollierten den Fahrer schließlich. Ergebnis: 0,78 Promille.

Der jüngste Fall einer Trunkenheitsfahrt wurde am Montagvormittag in Vellahn festgestellt. Der alkoholisierte Fahrer eines Mofas flüchtete nach einem Unfall mit einem Pkw. Die Polizei konnte ihn stellen, Der Mann wies einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille auf. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

