Ludwigslust-Parchim: Zehn Wildunfälle am Dienstagmorgen

Bei Wildunfällen am Dienstagmorgen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist es zu mehreren tausend Euro Schaden gekommen. Die Polizei appelliert zur vorausschauenden und vorsichtigen Fahrweise, besonders zu den Dämmerungszeiten.

