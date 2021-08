Ludwigslust

Am Sonntagmorgen hat sich ein 60-jähriger Mann eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Zivilstreife der Polizei geliefert. Er fuhr mit einem SUV in schwarzer Farbe mit bis zu 100 km/h durch den Ort. Seine Fahrt führte ihn mehrere Kilometer aus Ludwigslust heraus, wo er sogar bis zu 180 km/h schnell wurde.

Die Polizei folgte dem Auto bis der Fahrer mit einer extra eingerichteten Straßensperre gestoppt wurde.Der nicht unter Alkoholeinwirkung stehende SUV-Fahrer hatte keine plausiblen Gründe für sein Fehlverhalten.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Vorfall. Wer ein Zeuge der Verfolgungsfahrt gewesen ist, möge sich bitte bei der Polizei in Ludwigslust (Telefon: 03874/4110) melden. Außerdem wird ein SUV-Fahrer (Autofarbe: Weiß, Automarke: wahrscheinlich VW) gesucht, der von dem rasanten Fahrer am Morgen des Sonntags gegen 7.20 Uhr auf der B 191 in Karstädt überholt wurde. Eine Passantin mit Hund, die sich bei der Verfolgungsfahrt in der Nähe des Landratsamtes befand, möge sich bitte ebenfalls bei der Polizei in Ludwigslust melden.

Von OZ