Ludwigslust

Zwei Personen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstagabend auf der Autobahn 14 bei Ludwigslust schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall kurz vor der Abfahrt Ludwigslust in Richtung Wismar. Dabei ist ein großer VW SUV auf einen kleinen VW Polo gefahren. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen Schutzplanken.

Ein Augenzeuge berichtete, dass der SUV kurz vorher mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeigefahren ist, beim Einscheren auf die rechte Fahrspur, hat der 59-jährige Fahrer des SUV wohl den Polo mit einer 37-Jährigen übersehen und ist ihr hinten aufgefahren. Dadurch ist der Polo fast 100 Meter nach vorne katapultiert worden.

Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus

Auch der Fahrer des SUV hat die Kontrolle über sein Gefährt verloren und ist nach rechts in die Leitplanke gefahren und blieb kurz nach dem Einschlag ohne rechtem Vorderrad an dieser Leitplanke stehen. Der Augenzeuge blieb bei der unter Schock stehenden Fahrerin des Polo stehen und betreute sie in seinem Auto, bis die Rettungskräfte übernahmen.

Dabei erlitt auch der 59-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Beide Unfallopfer kamen anschließend ins Krankenhaus. An den Autos entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A 14 in Fahrtrichtung Wismar zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Von Ralf Drefin/ OZ