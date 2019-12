Lübesse

Ein betrunkener Autofahrer hat in Lübesse im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstagabend einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-jährige Autofahrer gegen 20 Uhr mit seinem Wagen auf der L72 von hinten in das Fahrzeug eines 56-jährigen Mannes aus Schwerin gekracht. In Folge des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 56-Jährigen mehrfach um die eigene Achse bis es von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam, so die Polizei.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Verursacher hatte mehr als 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Sachschadenshöhe wird auf rund 30.00 Euro geschätzt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von dpa/RND