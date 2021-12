Lübtheen

Am Freitag ist es in einem Supermarkt in Lübtheen zu einer Auseinandersetzung mit einem Maskenverweigerer gekommen. Der Mann soll eine Verkäuferin in einem Supermarkt angegriffen und dabei leicht verletzt haben.

Nach Angaben der Polizei war der Mann ohne Maske in dem Geschäft, worauf er von einer Verkäuferin angesprochen wurde, die ihn zum Tragen einer Maske aufforderte. Er wurde plötzlich aggressiv und beschwerte sich laut gegen die Maskenpflicht. Außerdem beschimpfte er die Frau und schubste sie, sodass sie stürzte und sich leicht verletzte. Der 38-Jährige verließ anschließend das Geschäft. Die Polizei traf den Verdächtigen wenig später an seiner Wohnung an.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Körperverletzung und Nötigung. Da der Mann auch am Samstag den Laden, trotz Hausverbots betrat, wird außerdem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Von OZ