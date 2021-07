In dem Glaswollewerk in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagnachmittag eine Wanne zu Bruch gekommen, aus der ersten Schätzungen zufolge bis zu 10 000 Liter Glasschmelze ausgelaufen sind. Mehrere Feuerwehren sind derzeit im Einsatz.