Lübz: Prügeleien bei Stadtparkfest

Lübz

Zu einer Schlägerei kam es am Sonntagmorgen vor dem Rathaus in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) . Wie de Polizei am Montag mitteilt waren zwei junge Männer (24 und 25 Jahre) nach Ende des Stadtparkfestes aneinandergeraten. Polizisten versuchten, die Prügelei zu beenden und die beiden Widersacher zu trennen. Dabei ging ein Beamter zu Boden und wurde leicht verletzt. Daraufhin setzte die Polizei Reizgas gegen einen der beiden Männer ein, der zu diesem Zeitpunkt auf seinen am Boden liegenden Widersacher einschlug. Die Polizei konnte de Kampf beenden und nahm anschließend eine Anzeige wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung auf.

Bereits zuvor wurde die Polizei zu einer Körperverletzung gerufen, die sich auf dem Festgelände ereignet hat. Zwei Männer waren aneinandergeraten, worauf es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Auch in diesem Fall wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Von OZ