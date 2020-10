Rostock

Wo werden neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt? Wer muss gerade noch in Quarantäne? Und wo sind die Testergebnisse bereits da? Die zweite Corona-Welle rollt so schnell über Mecklenburg-Vorpommern, dass es schwer fällt den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst deshalb die aktuellen Entwicklungen von Donnerstagabend und Freitag zusammen.

Anzeige

Nun auch mindestens ein Schüler an Wismarer Gymnasium positiv

Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass sich ein Lehrer des Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums mit dem Coronavirus infiziert hat, soll nun auch mindestens ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden sein. Das erfuhr die OZ am Freitag aus Schulkreisen.

Ob und wenn ja, wie viele Schüler und weitere Lehrer nun in Quarantäne müssen hat das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg noch nicht mitgeteilt.

Hier sind die Corona-Infektionen in MV am Freitag aufgetreten:

Corona an Stralsunder Schule: Kreis probiert neue Test-Strategie

Nach der Corona-Infektion einer Lehrerin am Schulzentrum am Sund versucht der Landkreis Vorpommern-Rügen eine neue Test-Strategie: Laut eines Sprechers am Freitag wird auf die Ersttestung der 110 Schüler, die als Kontaktperson der infizierten Frau ermittelt wurden und sich derzeit in Quarantäne befinden, verzichtet. Die Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben sollen demnach erst am kommenden Dienstag auf das Coronavirus getestet werden, heißt es weiter. Hintergrund: Der Landkreis hat dem Sprecher zufolge die Erfahrung gemacht, dass die Übertragungsrate an Schulen gering ist.

Lesen Sie auch: Mindestens 70 neue Corona-Fälle in MV

Nächste Wismarer Schule von Pandemie betroffen

An der Wismarer Seeblick-Grundschule habe sich laut Stadtverwaltung eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert. Die Schulleitung bat die Eltern am Freitagmorgen, die Kinder wieder abzuholen.

Zweite Corona-Testung an Schule in Wittenburg negativ

Nach dem Corona-Fall am Gymnasialen Schulzentrum Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) dürfen 20 Schüler von Montag an wieder zum Unterricht gehen. Dies gelte ebenfalls für fünf Lehrer, wie der Landkreis auf Anfrage mitteilte. Ende vergangener Woche wurde demnach die Corona-Infektion bei einem Fünftklässler registriert. Daraufhin mussten seine Klasse sowie die Lehrer in Quarantäne und sich zwei Tests unterziehen, die allesamt negativ ausfielen.

Lesen Sie auch: Corona in MV: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen

Corona am Güstrower Gymnasium – weitere Infektionen

Im Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch an einem Gymnasium in Güstrow ( Landkreis Rostock) sind 15 weitere Infektionen festgestellt worden. Darunter seien 9 Schüler, 5 Ansteckungen im privaten Umfeld der infizierten Lehrkräfte und eine im privaten Umfeld einer positiv getesteten Schülerin, wie der Landkreis am Donnerstagabend mitteilte. Dem Ausbruch seien damit nun insgesamt 20 Infektionen zuzuordnen.

Lesen Sie auch: Nach Daten-Chaos am Donnerstag: MV erstmals mit dreistelligen Corona-Fällen

Rund 760 Schüler sowie Beschäftigte der Schule waren am Donnerstag zur zweiten Testung aufgefordert. Diese seien an drei Standorten in Güstrow durchgeführt worden. Die Ergebnisse sollen demnach am Freitag und Samstag vorliegen. Die Schule bleibt laut Landkreis noch mindestens bis zum 3. November geschlossen.

Von Ann-Christin Schneider