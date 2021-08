Eldena/Ludwigslust/Lärz

Am vergangenen Wochenende fanden wieder zwei Festivals in Mecklenburg-Vorpommern statt. An dem Psytrance-Festival „Indian Spirit“ in Eldena (Ludwigslust-Parchim) und an der sogenannten beta-Veranstaltung des „Plan:et C“ in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) nahmen insgesamt mehr als 25 000 Menschen teil. Dies verlief auch soweit friedlich, wie es von der Polizei aus dem Land am Dienstag heißt. Jedoch sorgte vor allem die Abreise für die eine oder andere böse Überraschung.

In Eldena hat die Polizei Verkehrskontrollen durchgeführt und unter den 13 000 Partyfans 13 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss registriert. In wenigen Fällen hatte die Polizei zudem jeweils geringe Mengen Rauschgift festgestellt und entsprechende Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Ansonsten hielten sich Staus in Grenzen, nur punktuell kam es zu Behinderungen auf der B 191. Das hätte daran gelegen, dass ein Großteil der Besucher nicht mit dem eigenen Auto angereist war, sondern die vom Veranstalter angebotenen Shuttlebusse genutzt hat, resümiert der Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust, Gilbert Küchler.

Allerdings kam es im Zuge der Veranstaltung zu zahlreichen Beschwerden von Anwohnern, die sich über die zu laute Musik auf dem Veranstaltungsgelände beklagten. Die Polizei hat die Beschwerden an das zuständige Ordnungsamt zur abschließenden Bearbeitung weitergeleitet.

21 Fälle von illegalem Drogenbesitzes in Lärz

Ähnlich verlief es auch bei der zweiten Veranstaltung des „Plan:et C“s auf dem Gelände des Kulturkosmos e. V. in Lärz. Trotz der erneuten 12 500 Festivalbesucher kam es nur zu einem kleinen Stau. Doch auch hier registrierten die Beamten 14 Fahrzeugführer, die im Verdacht stehen ihr Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Gegen diese Personen und sieben weitere, bei denen Betäubungsmittel gefunden wurden, wird wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes ermittelt.

Die dritte „Plan:et C“-Veranstaltung mit dem Beinamen „gamma“ findet am Wochenende vom 17. September bis zum 19. September statt. Auch hier wird das Polizeirevier Röbel im Einsatz sein.

Von OZ/acs