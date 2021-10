Umleitung - Wegen Bauarbeiten: In diesem Bereich ist die A 24 in Richtung Berlin am Freitag vollgesperrt

Wegen Bauarbeiten wird ein Bereich der A24 (Ludwigslust-Parchim) in Richtung Berlin am Freitag, den 8. Oktober für mehrere Stunden gesperrt. Wann die Vollsperrung geplant ist und mit welcher Umleitung Autofahrer trotzdem an ihr Ziel kommen.