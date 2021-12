Kummer

Er glaubte, seinen Augen nicht trauen zu können. Während die Familie im Garten zusammensaß, marschierten vier Waschbären munter auf der Grundstücksmauer entlang. Auch „Spaziergänge“ der Allesfresser auf den Straßen des 450 Einwohner zählenden Dorfes Kummer (Ludwigslust-Parchim) sind keine Seltenheit.

„Wir haben eine Waschbärenplage im Ort“, erklärt der Vorsitzende der Ortsteilvertretung des zu Ludwigslust gehörenden Bereiches, Udo Jauert. Die putzig anmutenden Kleinbären seien alles andere als harmlos. Der Landwirt, seit mehr als 40 Jahren als Jäger aktiv, stellt klar: „Dieses Problem ist nicht mehr beherrschbar!“

Kleinbären vermehren sich stark

Dies betont auch Ralf Leist, Justitiar des Landesjagdverbandes MV. Der Jäger beobachtet in seinem Revier in der Nähe von Walkenhorst (Landkreis Rostock) eine rasante Zunahme der Raubtiere. „Per Webcam sind an einer Kirrung, also einer Lockfutterstelle für das Wild, mitunter bis zu fünf Waschbären gleichzeitig zu sehen“, so Leist.

Ein Waschbären-Trio unternimmt in der Dämmerung einen Spaziergang im Ludwigsluster Ortsteil Kummer. Quelle: Privat

Allein im Nordosten wurden im Jagdjahr 2020/21 immerhin 20 837 Waschbären erlegt. Zum Vergleich: „1990 waren es weniger als 30 Tiere“, sagt Henning Voigt, stellvertretender Geschäftsführer des Landesjagdverbandes. Der erfahrene Jäger erklärt: „Sie sind fast überall, wir sehen sie aber fast nicht.“ Zudem kämen die geschickten Kletterer mit fast jedem Lebensraum zurecht, so der Wildmeister.

Das Fazit des Leiters des Jägerlehrhofes: „Durch jagdliche Eingriffe sind Waschbären kaum zu regulieren. Es ist immer nur ein punktuelles Abschöpfen möglich.“

Gelege der Baum- und Bodenbrüter zerstört

Die Folgen seien dramatisch, erklärt Jauert. So plünderten die Räuber nicht nur die Obstbäume und Gemüsebeete. „Die sehr anpassungsfähigen Säugetiere zerstören die Gelege der Boden- und Baumbrüter.“ So fürchtet der Waidmann unter anderem um den ohnehin stark in seiner Existenz bedrohten Schwarzstorch. Er zeigt verwaiste Nistplätze im Bereich der alten Ziegelei am Rand der Ortslage.

„Das kann so nicht weitergehen“, sagt unter anderem Detlev Dabelstein. Er bewohnt hier mit seiner Familie ein Einfamilienhaus. Acht Waschbären hat der Maschinenbau-Ingenieur schon auf seinem Grundstück gefangen. Nun brachte er unter anderem Dornenkränze an den Fallrohren der Regenrinnen an. Damit will er verhindern, dass die ungebetenen Gäste in sein Haus einsteigen.

Detlev Dabelstein versucht, sein Haus am Ortsrand von Kummer gegen das Eindringen der Waschbären zu sichern. Er hat Metallstacheln an die Fallrohre montiert. Quelle: Volker Penne

Können die geschickten Raubtiere mit ihren kräftigen Krallen auch nur einen Dachstein anheben, sind sie schnell im Dachboden verschwunden. Sie verwüsten diesen nicht nur, sondern zerstören auch die Dämmung, so Jauert. Zudem könne eine Waschbärenfamilie allein durch die Exkremente eine Wohnung schnell unbewohnbar machen. Gemeinsam mit dem Hausbesitzer kontrolliert der Fachmann ab und zu die Dächer. Er stimmt sich auch mit den Betroffenen über das Anlegen von Fallen ab. „Wir brauchen die Hilfe der Bürger. Die Jäger allein sind machtlos.“

„Essensreste sollten nicht auf dem Kompost landen. Sie locken Waschbär, Steinmarder & Co. regelrecht an“, so der Experte.

Aufspüren der Allesfresser für Jäger schwierig

Die cleveren Kleinbären nutzen die Siedlungen als Rückzugs- und Lebensräume. Denn dort wird ihnen kaum nachgestellt. Dabei finden die eigentlich in Nordamerika heimischen Kletterkünstler vor allem in Schuppen und Scheunen, aber auch in leerstehenden Häusern ideale Verstecke.

Udo Jauert, Bürgermeister von Kummer (Ludwigslust-Parchim), ist seit mehr als 40 Jahren Jäger: Er zeigt ein verlassenes Gehöft am Ortsrand. Auch hier finden die Waschbären ideale Versteckmöglichkeiten. Quelle: Volker Penne

Brutplätze des Uhu gefährdet

Jauert zeigt bei einem Rundgang durch die Ortschaft einige dieser Rückzugsorte. „Sie hier aufzuspüren, ist schwierig“, verdeutlicht er. Allein in seinem 1300 Hektar großen Jagdgebiet, das er mit zwei anderen Pächtern bewirtschaftet, habe man seit 1. April dieses Jahres schon 21 der Raubtiere erlegt. Die gegenwärtig vorhandene Population in Kummer schätzt er auf etwa 30 Tiere.

Zahl der Waschbären nimmt stetig zu 202 293 Waschbären wurden bundesweit im Jagdjahr 2019/20 – ein Jagdjahr reicht vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres – erlegt. Zum Vergleich: Im Jagdjahr 2009/10 waren es 49 785 Tiere. Typisch für invasive Arten wie den Waschbär ist ein exponentielles Wachstum der Bestände. Wie viele Tiere es sind, lässt sich laut dem Deutschen Jagdverband (DJV) jedoch nicht sagen. Die Kleinbären sind dämmerungsaktiv und nicht verlässlich zählbar. Knapp 40 Prozentder Fläche Deutschlands hat das kletterfreudige Raubtier laut DJV bereits erobert. Der Allesfresser hat zwei Verbreitungsschwerpunkte: Im Westen ist es Hessen sowie im Osten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Für Haus- und Grundstücksbesitzer hat der DJV Informationen in einer Broschüre zusammengestellt, die Sie sich hier ansehen können. 

Die Folgen der fast bundesweit stetigen Bestandszunahme – die Weibchen bringen im Frühling, abhängig von der örtlichen Situation, zwei bis fünf Junge zur Welt –, macht Torsten Reinwald deutlich: „Der Waschbär gefährdet in Brandenburg die letzten Sumpfschildkröten, macht in Thüringen dem Uhu über ein Drittel der Brutplätze in Steilwänden streitig oder frisst gefährdete Amphibien wie die Gelbbauchunke“, so der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes.

EU fordert: Bestand eindämmen

Der Waschbär stehe auf der Liste der gebietsfremden invasiven Arten der Europäischen Union. Diese habe Deutschland dazu verpflichtet, den Bestand des Tieres einzudämmen, so Reinwald. Und er fügt hinzu: „Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass er in der heimischen Tierwelt großen Schaden anrichtet.“

Jungjäger Marlon Methner (18) aus Kummer kontrolliert den Auslösemechanismus einer Falle für Raubwild. Quelle: P. V.

Das Schweriner Umweltministerium verweist hingegen auf eine Untersuchung zum Nahrungsspektrum des Waschbären im Müritz‐Nationalpark. Ergebnis: Bestandsgefährdende Auswirkungen des Waschbären auf naturschutzrelevante heimische Arten können nicht bestätigt werden können. Eine Untersuchung, ob er in bestimmten Gebieten eine lokale Bestandsgefährdung heimischer Arten verursachen könne, bleibe im Einzelfall aufwendig und schwierig.

Das Ministerium kommt zu dem Schluss, dass eine Prämie für den Abschuss der Kleinbären, wie beispielsweise von Jauert vorgeschlagen, nicht den gewünschten Erfolg hätte.

Wie brisant die Situation indes ist, zeigt die Einschätzung durch Gernot Haffner. Der Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern verweist darauf, dass auch Waschbären in den Nationalparks im Regelfall nicht bejagt werden. Man rechne aber damit, dass der alles andere als wasserscheue Räuber auch auf die Inseln und Haken, beispielsweise auf die Barther Oie, vordringt. „Dann werden wir eingreifen, denn vor allem die Bodenbrüter wären in großer Gefahr“, so der Experte.

Von Volker Penne