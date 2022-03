Schwerin

Grazil einen Reifen um die Hüften zu schwingen, ist das Optimum – doch bis dahin ist es ein trainingsreicher Weg, der sich lohnt. Kristin Rein (43) hat nach einem Bandscheibenvorfall zu der Sportart gefunden und produziert sie jetzt in MV selbst: kunterbunte Hula-Hoop-Reifen.

Eine gute Alternative zu Bauchtanz

„Ich konnte mich damals kaum noch bewegen“, erzählt Kristin Rein aus Görries in Mecklenburg-Vorpommern von ihrem Bandscheibenvorfall vor acht Jahren. „Mein Orthopäde empfahl mir, mich zu bewegen, um mehr stützende Muskulatur im Rumpfbereich aufzubauen. Er riet mir zu Bauchtanz, aber das war nicht mein Ding. Auf der Suche nach einer Alternative bin ich auf den Hula-Hoop gestoßen und hab damit angefangen.“ Zuerst funktioniert es bei Kristin wie bei den meisten – ein paar Runden dreht der Reifen, dann rauscht er zu Boden und die Trainierenden sind frustriert.

Vom Sport als Heilmittel zum Beruf

„Aber ich habe Videos gesehen von Profis, die mit dem Reifen tanzen und wie toll es aussieht, wenn man es kann, sodass ich es unbedingt auch können wollte“, sagt die begeisterungsfähige Mutter zweier Kinder. Inzwischen gibt Kristin Rein nicht nur Kurse für andere Hula-Hoop-Interessierte, sondern produziert Hula-Hoop-Reifen sogar selbst. Nachdem sie zehn Jahre einen Secondhandladen betrieb, kam die Umorientierung ganz passend.

Anfertigung nach Kundenwünschen

Von der Nebenbei-Beschäftigung hat sie das Hula-Hoop-Geschäft seit einem Jahr stark entwickelt. „Ich habe diesen Sport lieben gelernt“, schwärmt die 43-Jährige. Mit ihrer kleinen Manufaktur „Hooperella“ beschäftigt sie sogar drei Angestellte, die fleißig Hoola-Hoop-Reifen nach den individuellen Wünschen der Kunden anfertigen.

Kleben für die Kunden: Die Reifen werden nach Wunsch produziert. Quelle: Frank Söllner

Je größer der Reifen, desto gemütlicher die Bewegung

„Für Einsteiger eignen sich am besten Reifen mit einem großen Durchmesser. Der Reifen sollte im Stehen vom Fußboden bis zum Bauchnabel reichen. Je größer und dicker der Reifen ist, desto gemütlicher bewegt er sich. Wird der Hula-Hoop kleiner und leichter, sind schon schnellere Bewegungen gefragt.“ Auch das Gewicht des Reifens spielt eine Rolle. „Ein guter Einsteigerreifen hat um die 700 Gramm. Das Gewicht potenziert sich durch die Fliehkräfte. Unsere Hula-Hoops sind aus einem federnden, flexiblen Kunststoffrohr, um Verletzungen zu vermeiden.“

In der kleinen Manufaktur werden die Hula-Hoop-Reifen in Handarbeit gefertigt. Quelle: Frank Söllner

Ein Einsteigerreifen kostet zwischen 50 und 60 Euro

Verschlossen werden die Hooperellas mit einem Federknopf, sodass der Reifen geöffnet und für den Transport verkleinert werden kann. „Das ist praktisch für den Transport. So kann man ihn überall mit hin nehmen.“ Die Reifen werden mit Tapebändern verziert, die millimetergenau in Handarbeit aufgeklebt werden. Wer überlegt, sich einen Hoop anzuschaffen – bei Hooperella für einen Einsteigerpreis von 50 bis 60 Euro – kann den Reifen auch vor Ort ausprobieren. Das ist für Interessierte aus Mecklenburg-Vorpommern ideal. Aber auch in die Schweiz, Österreich und Schweden verkaufen sich die Hoops aus MV.

Wichtig für das Gelingen: bei sich zu sein

Die Hula-Hoop Mania findet immer mehr Anhänger. Kristin Rein ist eine von ihnen, denn „ich weiß, was das für einen Spaß bringt, wenn man den Hula-Hoop richtig beherrscht. Viele Anfänger sagen ,ich konnte das noch nie, das wird nix’. Die tollsten Momente sind dann, wenn es gelingt.“ Wichtig für das Gelingen ist, ganz bei sich zu sein. „Manchmal verbinden wir die Augen, damit nicht nach den anderen oder in den Spiegel geschaut werden kann. Man darf sich nicht von Gedanken ablenken lassen, damit es funktioniert.“

Von Anja von Semenow