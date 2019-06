Schwerin

Ein 53-Jähriger soll seine Mitbewohner am Montag in einem Haus im Schweriner Stadtteil Krebsförden mit einem Hammer bedroht haben. Anwohner berichteten der herbeigerufenen Polizei, dass der Mann öfter herumschreien und die Anwohner belästigen würde.

Als die Beamten den Mann an seiner Wohnungstür befragen wollten, griff er die Polizisten tätlich an. Er wurde daraufhin überwältigt und gefesselt. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Mann im Polizeihauptrevier ärztlich begutachtet. Nach eingehender Beratung ließ sich der 53-Jährige freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen, er wird dort jetzt behandelt.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

OZ