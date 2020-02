Mann klettert für Fotos auf Polizeiauto: Zwei Verdächtige gefasst

Schwerin

Die Beschädigung eines Streifenwagens der Polizei während eines Einsatzes in Schwerin ist aufgeklärt: Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden zwei Tatverdächtige von Besuchern eines Einkaufszentrums im Stadtteil Mueßer Holz erkannt. Ein 21-Jähriger habe gestanden, dass er am Montag auf das Dach des Polizeitransporters geklettert sei und sich von dem Bekannten habe fotografieren lassen. Er sei angetrunken gewesen.

Die beiden Verdächtigen seien mit einem dritten Mann unterwegs gewesen, der in dem Zentrum einen Ladendiebstahl begangen haben soll, sagte der Polizeisprecher. Wegen des Diebstahls waren die Beamten am Montag gerufen worden. Als sie im Center die Personalien aufnahmen, war der 21-Jährige auf das geparkte Polizeiauto geklettert. Das Dach wurde verbeult, das Auto zudem zerkratzt, dann flüchteten die Männer. „So etwas ist eine besondere Respektlosigkeit und Herabwürdigung der staatlichen Behörden“, erklärte der Polizeisprecher. Das Handy mit den Bildern sei beschlagnahmt worden.

Von dpa/RND