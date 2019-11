Bandenitz

Ein Mann hat am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer auf der Bundesstraße bei Bandenitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestoppt. Durch Umsichtigkeit konnte der Mann schlimme Folgen verhindern.

Nach Angaben der Polizei ist einem Autofahrer ein Auto aufgefallen, dass sehr langsam und in Schlangenlinien auf der B 321 bei Bandenitz gefahren ist. Das Auto ist mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Dem Mann ist es gelungen, den betrunkenen Autofahrer zu stoppen und die Polizei zu rufen. Als die Polizisten am Standort eintrafen, war der betrunkene Mann nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest zu machen.

Ermittlungen gegen den 68-Jährigen aus der Region

Der betrunkene Mann wurde zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen den 68-jährigen Mann aus der Region wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer Anzeige erstattet.

Von OZ