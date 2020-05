Mann verweigert Tragen von Mundschutzmaske und bedroht Menschen in Schwerin

Schwerin

Ein Mann hat am Montag für zwei Polizeieinsätze in Schwerin gesorgt. Wie die Beamten mitteilen, gab es am frühen Abend in einem Einkaufsmarkt am Magaretenhof einen Streit zwischen den Mitarbeiterinnen und einem Kunden.

Dabei handelte es sich um einen 33-Jährigen, der sich weigerte, eine Mund-Nasen-Maske im Markt zu tragen. Der Mann forderte andere Kunden auf die Masken abzusetzen, Corona wäre nach seiner Sicht eine Lüge. Der Geschäftsführer wurde gerufen, aber auch er konnte den Mann nicht überzeugen, stattdessen schob ihn dieser zur Seite. Schließlich verließ er den Laden, kam dann aber wieder zurück (ohne Maske) und kaufte etwas. Zwischenzeitlich traf die Polizei ein. Sie fertigten gegen den Störer eine Anzeige gemäß der Anti-Corona-Verordnung.

Mann bedroht Personen mit Messer

Um 21.45 Uhr wurde die Polizei per Notruf über einen Mann informiert, der mit einer Maske bekleidet am Südufer des Pfaffenteichs andere Personen mit einem Messer bedrohen soll. Zuvor stieg dieser als Beifahrer aus einem Auto und versuchte einen Poller aus der Verankerung zu ziehen, was jedoch misslang. Von vorbeigehenden Passanten forderte er einen Pollerschlüssel, dies wurde verneint. Dann ging er erneut auf die Gruppe zu, er trug plötzlich eine Sturmhaube, hatte eine Hand an einem Messer, welches er ein Stück aus seinem Gürtel zog.

Der immer noch maskierte Mann bedrohte die Personen anschließend verbal. Dann traf die Polizei ein. Es handelte sich erneut um den 33-jährigen Schweriner. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

