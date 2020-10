Kommt auch in MV die Maskenpflicht im Freien? Im Nordosten steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter relativ stark an. Prof. Dr. Emil Reisinger von der Rostocker Unimedizin macht sich jetzt für so eine Regelung stark. Was Rostocks OB Madsen dazu sagt und welche Orte und Events betroffen wären.