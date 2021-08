Mecklenburgische Seenplatte: Familien kentern mit Kanus

Waren

Gleich mehrere Kanus sind am Montag in den Mittagsstunden auf dem Useriner See und auf dem Woterfitzsee gekentert. Ein älterer Mann erlitt nach Polizeiangaben einen Herzinfarkt, nachdem sein Kanu auf dem Woterfitzsee umkippte. Zeugen des Unglücks versuchten den Mann vor Ort zu reanimieren. Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei übernahmen schließlich die medizinische Versorgung und brachten den Verunglückten an Land, er kam ins Klinikum Neubrandenburg. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen. Auch seine Begleiterinnen, eine Frau mit ihrer Tochter, mussten medizinisch versorgt werden. Sie kamen ins Krankenhaus nach Neustrelitz. In diesem Fall trug nur das Kind eine Rettungsweste.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem Useriner See kenterte ebenfalls am Montag eine vierköpfige Familie mit zwei Kanus. Sowohl die Eltern als auch die beiden Kinder trugen Rettungswesten. Alle wurden von der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet und an Land gebracht. Sie blieben unverletzt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte nach Polizeiangaben böiger Wind, der für kräftige Wellen auf den Binnengewässern sorgte.

Von OZ