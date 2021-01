Lübtheen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübtheen am Dienstagabend haben mehrere Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach Angaben der Polizei, ist die Brandursache noch nicht geklärt.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen zufolge in einem Stromverteilerkasten im Hausflur ausgebrochen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Ein dreiköpfige Familie, darunter ein zweijähriges Kleinkind, konnte die Wohnung im Obergeschoss nicht mehr verlassen. Die Feuerwehr hat die Familie mittels einer Drehleiter gerettet, doch die Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Das Kleinkind und die 28-jährige Mutter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus, in dem eigentlich drei Mietparteien wohnen, ist derzeit nicht bewohnbar. Aus Sicherheitsgründen wurde die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser im Haus unterbrochen. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf 10 000 Euro.

Von OZ