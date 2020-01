Messe „Arab Health“: Medizin-Firmen aus MV hoffen auf gute Geschäfte in Dubai

Die weltweit zweitgrößte Messe der Gesundheitswirtschaft und die bedeutendste in der Menasa-Region „Arab Health“ findet vom 27. bis 30 Januar 2020 statt.

In diesem Jahr werden mehr als 4200 Aussteller und mehr als 100 000 Teilnehmer aus über 150 Ländern erwartet. Begleitend zur Messe werden rund 20 Fachkonferenzen abgehalten. Die Schwerpunkte der sieben Aussteller aus MV liegen in der Medizintechnik sowie in Rehabilitation und Prävention, weltweit gefragte Teilbereiche der Gesundheitswirtschaft.

Aktuell arbeiten 154 000 Menschen in der Gesundheitswirtschaft von MV. „Unser Bundesland ist deutschlandweiter Spitzenreiter bei Beschäftigung und Bruttowertschöpfung“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Jeder siebte Euro an Bruttowertschöpfung entstehe hier.

Das sind die Teilnehmer in Dubai:

1. TUR Therapietechnik GmbH, Rostock: Die Firma bietet unter anderem eine breite Produktpalette an Geräten und Systemlösungen in den Bereichen Physiotherapie und Rehabilitation, Soft- und Hardware-Entwicklung, Benutzerschnittstellentechnologie, Inhalationstherapie an.

2. SHS-Med GmbH, Rostock: Die Hansestädter präsentieren das erste Hypo-Monitoring-System (HMS) für Patienten mit Diabetes. HMS beinhaltet Glucospoon, mit dem Patienten die benötigten Mengen an Glukosepulver mit Wasser einnehmen können - einfach und sicher für Diabetiker jeder Altersgruppe.

3. Saphir Medical Engineering Group GmbH, Güstrow: Eigentümerin und Betreiberin der CyberKnife© Radiochirurgiezentren in Norddeutschland und Frankfurt am Main. Diese bieten kurze, nicht-invasive und schmerzfreie ambulante Bestrahlungen von soliden Tumoren und Funktionsstörungen in chirurgisch schwer zugänglichen Bereichen des Körpers wie Gehirn, Rückenmark oder Wirbelsäule, aber auch in der Lunge und Leber an.

4. Allergo Healthcare Inc. & Co KG, Melkhof: Sie ist einer der größten und erfahrensten Hersteller von Allergie-Bettwäsche (Encasings) in Deutschland, spezialisiert auf Hausstaubmilbenallergie und Asthmaprävention.

5. OR-Technology (Oehm & Rehbein GmbH): Die Firma hat innovative und spezialisierte Röntgenlösungen seit 1991 entwickelt. OR Technologie ist ein führender Anbieter von digitaler Röntgenbildgebung. (Zu den Kunden zählen Krankenhäuser, Universitäten und Facharztpraxen sowie Hilfsorganisationen, medizinische Dienste und Kunden aus der Industrie und den Behörden (Sicherheit).

6. IMAGE Information Systems Europe GmbH, Rostock: Das Unternehmen entwickelt und implementiert sogenannte PACS- und RIS-Lösungen, die in mehr als 100 Ländern und 10 000 Standorten weltweit eingesetzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Teleradiologie.

7. Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg: Es verfügt über langjährige Erfahrungen in der Forschung und Entwicklung von personalisierten Entscheidungsunterstützungssystemen für Ärzte und Patienten, in der experimentellen und klinischen Grundlagen- und angewandten Forschung bei Typ I- und Typ II-Diabetes.