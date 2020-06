Bei einem Unfall am Montagnachmittag zwischen Plau und Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wollte bei einem Überholvorgang einem Auto ausweichen, welches ebenfalls ausgeschert ist, stürzte dann aber mit ihrem Fahrzeug.

