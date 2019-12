In der Nacht zu Dienstag hat ein Mann in Lübstorf bei Schwerin die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kollidierte mit einem Baum und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 13 500 Euro.

Mit 1,55 Promille in Lübstorf gegen Baum gefahren – Mann schwer verletzt