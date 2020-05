Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag von der Polizei in Parchim kontrolliert worden. Sein Anhänger war mit Kies beladen, besaß allerdings falsche Kennzeichen und technische Mängel. Zugelassen war er ebenfalls nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Hänger untersagt.

Mit falschen Kennzeichen in Parchim unterwegs: Autofahrer muss Anhänger zurücklassen

Mit falschen Kennzeichen in Parchim unterwegs: Autofahrer muss Anhänger zurücklassen

Kostenlos bis 13:26 Uhr Mit falschen Kennzeichen in Parchim unterwegs: Autofahrer muss Anhänger zurücklassen