Mopedfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Crivitz schwer verletzt

Crivitz

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagmorgen auf der B321 in Crivitz der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 6 Uhr morgens auf der Umgehungsstraße am Abzweig nach Brüel. Der verunglückte Zweiradfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die B321 war an der Unglücksstelle bis etwa 7.25 Uhr voll gesperrt. Allerdings dauerten die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle länger an.

Von RND/sal