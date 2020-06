Bei einem schweren Unfall am Montagnachmittag auf der B 321 in Crivitz sind zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Ein Auto hatte ein Motorrad gerammt, als es auf die Bundesstraße auffuhr.

Motorrad in Straßengraben geschleudert: Drei Verletzte nach Unfall in Crivitz

Motorrad in Straßengraben geschleudert: Drei Verletzte nach Unfall in Crivitz

Kostenlos bis 13:16 Uhr Motorrad in Straßengraben geschleudert: Drei Verletzte nach Unfall in Crivitz