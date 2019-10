Ludwigslust

Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Kreuzung in der Clara-Zetkin-Straße in Ludwigslust am Dienstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer. Offenbar hat der Autofahrer die Vorfahrt des 64 Jahre alten Motorradfahrers missachtet. Die genaue Ursache muss allerdings noch ermittelt werden.

Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von RND/axl