Mountainbike in Hagenow aus Zug gestohlen – Besitzer beobachtet Tat

Hagenow/Parchim

Ein Fahrrad ist am Dienstag vor den Augen seines Besitzers in Hagenow gestohlen worden. Der Fahrradfahrer befand sich in der Regionalbahn von Hamburg nach Rostock.

Er stellte sein Fahrrad im unteren Teil des Zuges ab und setzte sich in die obere Etage. Sein hochwertiges dunkelgrünes Mountainbike der Marke „ Cannondale Trail 1“ im Wert von 1300 Euro schloss er nicht an.

Unbekannter flüchtet mit Mountainbike in Hagenow

Am Bahnhof von Hagenow sah er auf dem Bahnsteig, dass ein Unbekannter mit seinem Fahrrad in Richtung Parchim fuhr. Der Täter soll ca 30 –40 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß und mittellange mittelblonde Haare haben. Er trug einen schwarzen Rucksack. An dem gestohlenen Mountainbike befand sich eine schwarze Tasche und ein schwarzer Gepäckträger.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die etwas von der Tat beobachtet haben oder das Fahrrad gesehen haben. Die Polizeiinspektion Rostock nimmt unter der Telefonnummer 0381 2083 111 Hinweise entgegen.

Von OZ