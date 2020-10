Wittenburg

Nach dem Corona-Fall an einer Schule in Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) dürfen 20 Schülerinnen und Schüler von Montag an wieder zum Unterricht gehen. Dies gelte ebenfalls für fünf Lehrer, wie der Landkreis auf Anfrage mitteilte. Ende vergangener Woche wurde demnach die Corona-Infektion bei einem Schüler des Gymnasialen Schulzentrums registriert. Daraufhin mussten seine Klasse sowie die Lehrer in Quarantäne und sich zwei Tests unterziehen, die allesamt negativ ausfielen.

Von RND/dpa