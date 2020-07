Nach EC-Karten-Betrug: Schweriner Polizei sucht Verdächtige mit Foto

Schwerin

Die Polizei in Schwerin sucht jetzt mit einem Foto nach der Verdächtigen im Fall eines EC-Karten-Betrugs. Bereits am 28.Februar 2020 wurde um 6.41 Uhr an einem Geldautomaten der Sparkasse, am Magarethenhof, unberechtigt Bargeld mit einer fremden EC-Karte abgehoben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Frau auf dem jetzt veröffentlichten Bild tatverdächtig. Durch das Amtsgericht Schwerin wurde die Freigabe des Fotos angeordnet.

Die Polizei sucht im Fall eines EC-Karten-Betruges nach dieser Frau. Quelle: Polizei Schwerin

Wer Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Schwerin, tagsüber erreichbar unter Tel. 0385 / 51 80 13 45 zu werden oder sich beim Polizeihauptrevier unter Tel. 0385 / 51 80­ 22 24 bzw. schriftlich über die Internetwache auf www.polizei.mvnet.de zu melden.

