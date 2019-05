Crivitz

Vor acht Wochen hat die Ostsee-Zeitung einen Fall sexualisierter Gewalt an der Regionalen Schule in Crivitz aufgedeckt Damals war bekannt geworden, dass Schüler jahrelang in der Pause auf dem Schulhof ein Ritual, das sogenannte „Stängeln“, praktizierten. Inzwischen ist in der Kleinstadt viel passiert: Mobbing-Experte Carsten Stahl war vor Ort, um die Kinder zu unterstützen. Allerdings ist der Elternrat völlig zerstritten.

Stahls Rat erst im zweiten Anlauf erwünscht

Das Bildungsministerium hatte sich infolge der OZ-Berichte eingeschaltet und Psychologen an die Schule entsandt, um die Fälle mit den betroffenen Kindern aufzuarbeiten. Birgit Hesse ( SPD) besuchte eine kurzfristig angesetzte Gesprächsrunde mit Eltern, Lehrern und Schülern. Einige Eltern reagierten im Anschluss empört. Sie sahen eine Verharmlosung der Übergriffe, weil die Bildungsministerin und Rektor Egbert Dähn das Wort „Spiele“ statt „ Mobbing“ zur Beschreibung der Vorfälle verwendeten.

Der Schulleiter wollte sich damals nicht gegenüber der OZ äußern und schweigt auch weiterhin. Im Zuge der Recherchen wurde bekannt, dass der Experte Carsten Stahl bereits im vergangenen November ein Präventionsseminar am Gymnasium in Crivitz gab. Auch Dähn war mit seinen Schülern dazu eingeladen. Da war ihm das „Stängeln“ schon mindestens zwei Monate bekannt gewesen. Er hatte es abgelehnt, mit seinen Schülern die Anti-Mobbing-Veranstaltung zu besuchen.

„Kinder werden nicht als Mobber geboren“

Ende März durfte der Experte dann doch mit den Schülern der Regionalen Schule sprechen. Eltern hatten ihn mit Unterstützung der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm eingeladen. Sie sagt dazu: „Der Besuch von Carsten Stahl hat uns allen deutlich gezeigt, wo Mobbing beginnt und welche schlimmen Auswirkungen es haben kann.“ Durch seinen Besuch seien Kinder ermutigt worden, über eigene Erlebnisse zu berichten. Zudem haben die Kinder, Lehrer, Eltern und Schulleitung eine Anti-Mobbing-Vereinbarung getroffen. „Kinder werden nicht als Mobber geboren. Wir leben es ihnen vor. Deshalb müssen auch wir an uns arbeiten, um ein gutes Vorbild zu sein“, räumt Brusch-Gamm selbstkritisch ein.

Elternrat komplett zerstritten

Die Elternratsvorsitzende Christiane Gotte möchte sich nicht zu aktuellen Entwicklungen an der Schule äußern. „Der Elternrat ist komplett zerstritten aus der Geschichte herausgegangen“, räumt Gotte ein. Grund ist ein Zerwürfnis zwischen den Eltern zum Umgang mit der Presse. Während viele Eltern erleichtert auf die Veröffentlichung der Vorkommnisse reagierten, wollten andere eine Berichterstattung verhindern.

Eine betroffene Mutter soll sogar suspendiert worden und mit einer Anzeige bedroht worden sein, wenn sie sich weiterhin gegenüber der Presse äußert. Deshalb sagt die Elternsprecherin nur: „Der Heilungsprozess hat begonnen, er soll aber nicht öffentlich stattfinden.“

