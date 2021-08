Noch eine Party mit Folgen: Weil ein Disco-Gast in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) nach der Veranstaltung positiv auf Corona getestet wurde, müssen nun alle ungeimpften Partygäste in Quarantäne. In Bad Doberan läuft die Kontaktverfolgung nach einem ähnlichen Vorfall intensiv weiter.