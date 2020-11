Schwerin

Das Katz-und-Maus-Spiel der „ Querdenken“-Bewegung mit Behörden in MV hat Folgen. Die Landeshauptstadt Schwerin wird vermutlich gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes, führende Köpfe der Corona-Skeptiker für Demos ins Land zu lassen, vor das Oberverwaltungsgericht ( OVG) ziehen.

Die Stadt prüfe, ob sie sich an das OVG wendet, erklärt Oberbürgermeister Rico Badenschier ( SPD). „Wir haben ein hohes Interesse, das vom OVG prüfen zu lassen.“ Allerdings plädiert er auch dafür, die „Querdenker“ nicht überzubewerten. „Das waren ein paar hundert Leute“, so Badenschier. „Ich mache Politik für alle Schwerinerinnen und Schweriner. Die große Mehrheit ist mit den Maßnahmen zufrieden und möchte ihre Gesundheit geschützt haben.“

Auslöser sind Ereignisse um die „Querdenker“-Gruppe Schiffmanns von Montag bis Dienstag in MV. Diese wollte zu Demos in MV in Neubrandenburg, Greifswald, Güstrow und Ludwigslust; die Polizei stoppte aber die Einreise mit Verweis auf die Corona-Verordnung. Zunächst wies das Verwaltungsgericht Greifswald eine Klage der „Querdenker“ im Osten des Landes ab.

In der Folge riefen die Corona-Skeptiker zu einer Großdemo am Dienstagabend in Schwerin auf, auf der bis zu 100 000 Menschen für Grundrechte protestieren sollten. Die Stadt Schwerin untersagte die Mega-Demo, erlaubte aber zwei kleinere. Schließlich kamen 400 bis 500 Demonstranten, ein Großteil auch von außerhalb des Bundeslandes. Auch Schiffmann & Co.

Das Schweriner Gericht stellt das Recht der vier Kläger auf Teilnahme an Demos über die Verbote der Corona-Verordnung. Denn dies sei durch Artikel 8 des Grundgesetzes – die Versammlungsfreiheit – geschützt. Dies gelte auch für Menschen von außerhalb des Bundeslandes.

Innenminister Caffier bittet Richter um „einheitlichen Maßstab“

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) ist ratlos. „Ich verstehe nicht, warum das Recht auf Demonstrationsfreiheit höhergestellt wird als die Gesundheit von Menschen“, sagt er. Es gebe jetzt die „schwierige Situation“, dass zwei Gerichte im Land zum selben Thema „zu unterschiedlichen Schlüssen kommen“, so der Minister. Er wisse, dass Entscheidungen unabhängiger Richter nicht zu kritisieren seien. Aber: „Ich erwarte, dass das OVG eine Klärung mit einheitlichem Maßstab findet.“

Dass Gerichte unterschiedlich urteilen, sei „nichts Außergewöhnliches“, ordnet Prof. Arne Pautsch, Staats- und Verwaltungsrechtler an der Hochschule Ludwigsburg, ein. Denn jede Entscheidung müsse „auf den maßgeblichen Einzelfall bezogen“ sein, dazu geltendes Recht angewandt werden. Pautsch kritisiert wiederum Caffier – dessen formulierte Erwartungshaltung an die Richter sei eine „Grenzüberschreitung der Exekutive“.

So sehr der Druck von Regierungen im Kampf gegen Corona auch zu verstehen sei, müssten doch weiter rechtsstaatliche Standards gelten. Im genannten Fall gehe es um das Abwägen zwischen dem „besonders bedeutsamen Grundrecht Versammlungsfreiheit“ und der Corona-Abwehr. Pautsch: „Die Auffassung, wonach pauschal alles hinter dem grundrechtlichen Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung zurückzutreten habe, ist seit Anbeginn der Corona-Krise unzutreffend.“

Von Frank Pubantz